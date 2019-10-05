Гандболисты сборной Кореи отстранены от выступлений за распитие пива на сборах

Восемь игроков сборной Кореи по гандболу были отстранены от выступлений за национальную команду за распитие пива. Также в связи со скандалом подал в отставку главный тренер сборной Чо Ен-Шин — специалист взял на себя ответственность за произошедшее. Об этом сообщает Yonhap.



Срок отстранения корейцев составляет два месяца. Интересно, что уже 17 октября команда стартует в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио — 2020. Их соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Казахстана, Китая, ОАЭ и Катара.



Сообщается, что инцидент произошёл во время сборов команды в тренировочном центре Чинчхон. Любые спиртные напитки под строжайшим запретом для спортсменов — гандболистов же застали врасплох.