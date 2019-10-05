Фигурист Гуменник стал серебряным призёром этапа юниорского Гран-при в Энье
Итальянский фигурист Даниэль Грассль стал победителем седьмого, заключительного этапа юниорского Гран-при, который проходит в Энье (Италия). Второе место занял победитель этапа Гран-при в Челябинске россиянин Пётр Гуменник, уступивший Грасслю как в короткой, так и в произвольной программе. Бронзовым призёром стал украинец Иван Шмуратко.
Ещё один россиянин, бронзовый призер челябинского этапа Илья Яблоков поднялся с пятого места, которое он занимал после короткой программы, на четвёртое итоговое.
Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия
Мужчины
1. Даниэль Грассль (Италия) – 241,53.
2. Пётр Гуменник (Россия) – 232,39.
3. Иван Шмуратко (Украина) – 221,44.
4. Илья Яблоков (Россия) – 213,40.
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