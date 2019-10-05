Клишина: американцы спрашивают, где слово «Россия» на моей форме

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая не выступит на чемпионате мира в Дохе из-за травмы бедра, рассказала об отношении к возможному недопуску сборной России на Олимпиаду в Токио. Это может случиться, если Россия не сможет объяснить несоответствие базы Московской лаборатории, переданной ВАДА в январе 2019 года, данным информатора Григория Родченкова.

«До этих новостей мне казалось, что ситуация как-то устаканивается. Позитива не прослеживалось, но, по крайней мере, было тихо. Ситуация [с отстранением ВФЛА] очень затянута уже, с 2015 года всё это длится. Не хотелось бы повторения ситуации в Рио. Как и остальные спортсмены, нахожусь в режиме ожидания, и мне становится немножко боязно. Увы, спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. Надеюсь, решение будет принято хотя бы до лета 2020 года, чтобы понимать, в каких условиях мы находимся перед Играми.

Я уже более-менее спокойно отношусь к таким новостям. Всё время старалась относиться к ним спокойно. Если будешь нервничать из-за ситуации с допуском, это будет мешать в тренировочном процессе и на соревнованиях. Спортсменам надо концентрироваться на себе, мы же ничего не решаем в этом плане. Будешь переживать — это скажется на результате, чего не хотелось бы. Стараюсь не думать о негативе, концентрируюсь на своих прыжках.

При этом не слышу постоянных разговоров о статусе российских спортсменов в Токио, потому что я не в России. Вокруг меня никто не обсуждает это, но в новостях в Интернете я всё это вижу, читаю.

Коллеги в США вообще ничего говорят на эту тему. А сейчас так и подавно, они давно уже забыли о нашем нейтральном статусе. Некоторые иностранцы, американцы спрашивают: «Постой, а где слово „Россия“ у тебя на форме?» Отвечаю, что мы по-прежнему под нейтральным статусом. И они очень удивляются, что история ещё не закончилась. Негатива с их стороны нет», — приводит слова Клишиной РИА «Новости».