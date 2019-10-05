Соколова отказалась от общения с прессой, не сумев выйти в финал ЧМ-2019

Российская легкоатлетка Елена Соколова не сумела выйти в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках в длину. В лучшей из трёх квалификационных попыток Соколова показала результат 6,43 м, что соответствует 12-му месту в подгруппе и 24-му — среди 31 участницы соревнований.

Лучшей в квалификации стала выступающая за Германию Малайка Михамбо, улетевшая на 6,98 м. Квалификационный норматив 6,75 м выполнили также нигерийка Эсе Бруме (6,89) и американка Тори Боуи (6,77). Худшая из 12 финалисток прыгнула на 6,53.

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года 33-летняя Соколова, для которой чемпионат мира завершён, отказалась от общения с прессой после неудачно квалификации.

В этом виде Россию должна была представлять также Дарья Клишина, но она снялась с соревнований из-за травмы бедра.