Соколова отказалась от общения с прессой, не сумев выйти в финал ЧМ-2019

Российская легкоатлетка Елена Соколова не сумела выйти в финал чемпионата мира в Дохе в прыжках в длину. В лучшей из трёх квалификационных попыток Соколова показала результат 6,43 м, что соответствует 12-му месту в подгруппе и 24-му — среди 31 участницы соревнований.
Лучшей в квалификации стала выступающая за Германию Малайка Михамбо, улетевшая на 6,98 м. Квалификационный норматив 6,75 м выполнили также нигерийка Эсе Бруме (6,89) и американка Тори Боуи (6,77). Худшая из 12 финалисток прыгнула на 6,53.
Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года 33-летняя Соколова, для которой чемпионат мира завершён, отказалась от общения с прессой после неудачно квалификации.
В этом виде Россию должна была представлять также Дарья Клишина, но она снялась с соревнований из-за травмы бедра.
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