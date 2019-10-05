Мизинов — о ходьбе на 20 км на ЧМ в Дохе: думаешь о том, как бы дожить

Россиянин Василий Мизинов, ставший серебряным призёром чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе в ходьбе на 20 км, прокомментировал погодные условия, в которых проходили соревнования. Старт был дан в 23:30, но, несмотря на ночное время, на улице была 30-градусная жара и повышенная влажность.
«Погода ужасная, организаторы сами бы попробовали пройти в таких условиях хотя бы минут 40 в спокойном ритме. Надо было постоянно брать лёд, вешать на шею охлаждающие галстучки, кепки. В итоге во время захода ты думаешь не о том, как показать результат, а о том, как бы дожить. Это всё, конечно, мешает.
Когда ты участвуешь в соревнованиях, то должен думать о них и о соперниках. А тут ты думаешь о том, как бы лучше подойти к точке питания, чтобы взять бутылочку с водой и облиться. На первых километрах, когда мы шли всей толпой, были огромные столкновения, потому что все останавливались, чтобы охладиться. Была невероятная толкотня, чуть ли не резня», — приводит слова Мизинова ТАСС.
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