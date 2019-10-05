Лакерник: к результатам Japan Open относился бы спокойнее — сезон ещё впереди

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подвёл итоги командного турнира Japan Open в Японии, завершившегося победой сборной Европы, за которую выступали россиянки Алина Загитова и Александра Трусова.
«На сегодняшний день девочки из России находятся на ведущих ролях, хотя у них и есть конкурентки из Японии и США. В мужском катании сильны представители США, которые начинают напрямую соревноваться с японскими спортсменами. Был бы Юдзуру Ханю, было бы, возможно, чуть иначе, но американцы очень сильны и очень рассчитывают на чемпионат мира и Олимпиаду.
Сезон интересный, в нём, в отличие от предыдущих лет, большое внимание придаётся соревнованиям, которые идут в календаре ещё до старта серии Гран-при — это челленджеры, Japan Open и другие подобные старты. В начале нынешнего сезона немало спортсменов претендуют на первые места, в особенности в женском одиночном катании, где появилось новое поколение фигуристок, перешедших во взрослое катание. Всем интересно, как они будут соревноваться с более опытными соперницами.
Japan Open — это очень интересные, красиво оформленные соревнования с большим количеством зрителей, они отличаются хорошей организацией. Это шоу, коммерческий старт, и к результатам я бы относился спокойнее — сезон ещё впереди. Спортсмены на этих соревнованиях показывают командный результат, в них принимают участие лишь одиночники, поэтому не стоит проецировать его на всё фигурное катание.
На Japan Open спортсмены сделали ещё один шаг в сезон — на горизонте уже Гран-при, где интрига будет раскручиваться дальше. Главный старт — мартовский чемпионат мира в Монреале, и всё, что будет происходить в этом сезоне, — только подготовка к нему», — приводит слова Лакерника ТАСС.
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