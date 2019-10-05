Тарасова: платье Клеопатры делает Загитову очень привлекательной и сексуальной

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Алины Загитовой на турнире Japan Open, где россиянка уступила только соотечественнице Александре Трусовой, исполнившей четыре четверных прыжка.
«У нас есть потрясающая Загитова, у неё очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица. Но у нас будет космическое женское одиночное катание, потому что есть Трусова и ещё несколько девочек, которые составляют цвет мирового фигурного катания. Саша определила своей программой и прыжками развитие фигурного катание на ближайшие сто лет, чем мы можем гордиться, никто в мире до такой планки не дотягивается. Трусова — это наша гордость! Что касается фанатов, то всегда есть часть болельщиков, которые болеют за ЦСКА, а другие за «Спартак», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Тарасова, в отличие от болельщиков, восхитилась платьем Загитовой с глубоким вырезом и ассиметричной юбкой с разрезом.
«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или кто? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин — такого же не бывает! Что это такое? Каждый шаг обсуждается. Люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчеркивает её достоинства», — сказала Тарасова.
Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
- 5 октября 2019
-
21:23
-
20:39
-
20:20
-
19:55
-
19:41
-
19:31
-
19:19
-
18:46
-
18:35
-
18:20
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:31
-
16:39
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
14:02
-
13:02
-
11:52
-
11:20
-
10:37
-
10:15
-
10:02
-
09:48
-
01:06
-
01:03
-
00:53
-
00:49
-
00:37
-
00:27
- 4 октября 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:21