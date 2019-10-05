Тарасова: платье Клеопатры делает Загитову очень привлекательной и сексуальной

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр Алины Загитовой на турнире Japan Open, где россиянка уступила только соотечественнице Александре Трусовой, исполнившей четыре четверных прыжка.

«У нас есть потрясающая Загитова, у неё очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица. Но у нас будет космическое женское одиночное катание, потому что есть Трусова и ещё несколько девочек, которые составляют цвет мирового фигурного катания. Саша определила своей программой и прыжками развитие фигурного катание на ближайшие сто лет, чем мы можем гордиться, никто в мире до такой планки не дотягивается. Трусова — это наша гордость! Что касается фанатов, то всегда есть часть болельщиков, которые болеют за ЦСКА, а другие за «Спартак», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Тарасова, в отличие от болельщиков, восхитилась платьем Загитовой с глубоким вырезом и ассиметричной юбкой с разрезом.

«Болельщики считают, что у Загитовой откровенное платье? У неё потрясающее платье, пускай они на свои платья посмотрят. Они дизайнеры? Или кто? Пусть пойдут в театр и обсуждают костюмы балерин — такого же не бывает! Что это такое? Каждый шаг обсуждается. Люди не наслаждаются, а выискивают непонятно что. У Загитовой прекрасное платье, которое делает её очень привлекательной и сексуальной, вытягивает её, подчеркивает её достоинства», — сказала Тарасова.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.