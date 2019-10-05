Клишина: в России тренер ставит себя выше спортсменов и управляет их жизнями

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая не выступит на чемпионате мира в Дохе из-за травмы бедра, рассказала о различиях в подходе к тренировкам между Россией и США.



«После шести лет в США я могу сказать, что в России тренер зачастую считает себя выше спортсменов и считает, что может управлять ещё и другой их жизнью, вне спорта. К тому же в России очень многие спортсмены несамостоятельны, они полностью перекладывают все решения на плечи тренера, и у того появляется полный контроль над процессом, а спортсмен является ведомым. И в этом большая проблема, потому что за границей всё происходит абсолютно не так — там тренер и спортсмен участвуют в процессе 50 на 50.



И мне кажется, что это очень важно, это помогает в рабочем процессе, и отношения из-за этого намного лучше, нет никаких разногласий и склок, всё можно обсуждать. Когда спортсмен более самостоятелен, у него появляется своя чёткая позиция, которую тренер разделяет», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».

Клишина: американцы спрашивают, где слово «Россия» на моей форме