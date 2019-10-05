Единственная чемпионка мира по лёгкой атлетике из Венесуэлы защитила титул
На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в тройном прыжке и беге на 5000 м среди женщин.
Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас защитила титул чемпионки мира в тройном прыжке, при этом она по-прежнему остаётся единственной чемпионкой мира из этой страны.
Кенийка Хеллен Обири стала чемпионкой мира в беге на 5000 м, установив новый рекорд соревнований — 14.26,72.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,37.
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,92.
3. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,73.
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.26,72.
2. Маргарет Челимо Кипкембой (Кения) – 14.27,49.
3. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.28,43.
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