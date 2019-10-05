Единственная чемпионка мира по лёгкой атлетике из Венесуэлы защитила титул

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в тройном прыжке и беге на 5000 м среди женщин.

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас защитила титул чемпионки мира в тройном прыжке, при этом она по-прежнему остаётся единственной чемпионкой мира из этой страны.

Кенийка Хеллен Обири стала чемпионкой мира в беге на 5000 м, установив новый рекорд соревнований — 14.26,72.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,37.

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,92.

3. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,73.

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14.26,72.

2. Маргарет Челимо Кипкембой (Кения) – 14.27,49.

3. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.28,43.