Фрейзер-Прайс стала девятикратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в эстафете 4х100 м среди женщин и мужчин.
Женская сборная Ямайки завоевала золото с лучшим результатом сезона в мире — 41,44 секунды. При этом бежавшая в составе команды Шелли-Энн Фрейзер-Прайс стала девятикратной чемпионкой мира. Больше титулов только у её соотечественника Усейна Болта (11) и американки Эллисон Феликс (12).
В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовала команда США, на первом этапе за которую бежал чемпион мира в беге на 100 м Кристиан Коулман. Американцы первенствовали с лучшим результатом сезона в мире — 37,10.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Эстафета 4х100 м. Женщины
1. Ямайка – 41,44.
2. Великобритания – 41,85.
3. США – 42,10.
Мужчины
1. США – 37,10.
2. Великобритания – 37,36.
3. Япония – 37,43.
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