Фрейзер-Прайс стала девятикратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), разыграны медали в эстафете 4х100 м среди женщин и мужчин.

Женская сборная Ямайки завоевала золото с лучшим результатом сезона в мире — 41,44 секунды. При этом бежавшая в составе команды Шелли-Энн Фрейзер-Прайс стала девятикратной чемпионкой мира. Больше титулов только у её соотечественника Усейна Болта (11) и американки Эллисон Феликс (12).

В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовала команда США, на первом этапе за которую бежал чемпион мира в беге на 100 м Кристиан Коулман. Американцы первенствовали с лучшим результатом сезона в мире — 37,10.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Эстафета 4х100 м. Женщины

1. Ямайка – 41,44.

2. Великобритания – 41,85.

3. США – 42,10.

Мужчины

1. США – 37,10.

2. Великобритания – 37,36.

3. Япония – 37,43.