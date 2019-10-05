Фигуристка Синицына выиграла этап юниорского Гран-при в Италии

Российская фигуристка Ксения Синицына одержала победу на седьмом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при, который проходил в Энье (Италия). Второе место, несмотря на неудачное выступление в произвольной программе, сохранила за собой Анна Фролова. На третье место по сумме двух выступлений поднялась итальянка Алессия Торнаги, в произвольной программе уступившая только Синицыной.

Ранее победу в Италии одержал российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов. Ещё одна отечественная пара — Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев —выиграла бронзу. Серебряным призёром среди мужчин стал Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия

Женщины

1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58.

2. Анна Фролова (Россия) – 176,21

3. Алессия Торнаги (Италия) – 175,93.