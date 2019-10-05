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Фигуристка Синицына выиграла этап юниорского Гран-при в Италии

Фигуристка Синицына выиграла этап юниорского Гран-при в Италии
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Ксения Синицына одержала победу на седьмом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при, который проходил в Энье (Италия). Второе место, несмотря на неудачное выступление в произвольной программе, сохранила за собой Анна Фролова. На третье место по сумме двух выступлений поднялась итальянка Алессия Торнаги, в произвольной программе уступившая только Синицыной.

Ранее победу в Италии одержал российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов. Ещё одна отечественная пара — Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев —выиграла бронзу. Серебряным призёром среди мужчин стал Пётр Гуменник.

Фигурное катание. Седьмой этап юниорского Гран-при. Энья, Италия
Женщины

1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58.
2. Анна Фролова (Россия) – 176,21
3. Алессия Торнаги (Италия) – 175,93.

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