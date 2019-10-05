Чемпионат мира — 2019 по лёгкой атлетике. Результаты 5 октября

В девятый день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе было разыграно шесть комплектов наград. В тройном прыжке и беге на 1500 м и 5000 м у женщин, в толкании ядра у мужчин, в эстафетах 4х100 м у мужчин и женщин.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Мужчины. Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,91.

2. Райан Краузер (США) – 22,90.

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,90.

Эстафета 4х100 м

1. США – 37,10.

2. Великобритания – 37,36.

3. Япония – 37,43.

Женщины. 1500 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) – 3.51,95.

2. Фаит Кипьегон (Кения) – 3.54,22.

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.54,38.

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,37.

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,92.

3. Катерин Ибарген (Колумбия) – 14,73.

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14.26,72.

2. Маргарет Челимо Кипкембой (Кения) – 14.27,49.

3. Констанце Клостерхальфен (Германия) – 14.28,43.

Эстафета 4х100 м

1. Ямайка – 41,44

2. Великобритания – 41,85.

3. США – 42,10.