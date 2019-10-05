Российские гимнастки вышли в финал многоборья на ЧМ в Штутгарте с третьего места
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия) завершились квалификационные соревнования среди женщин. Сборная России вышла в финал командного многоборья с третьего места. Первыми стали американки, вторыми — китайские спортсменки. Россиянки традиционно были сильнее всех в упражнении на брусьях, а на бревне показали лишь пятый результат. Финал женского командного многоборья пройдёт 8 октября.
В финале индивидуального многоборья 10 октября выступят Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова.
Мельникова поборется также за медали на брусьях и в вольных упражнениях, Ахаимова выступит в финале в опорном прыжке и вольных упражнениях, Дарья Спиридонова — на брусьях. Финалы на отдельных снарядах пройдут 12 и 13 октября.
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