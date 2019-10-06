Клишина: квалификацию на Олимпиаде в Рио я отпрыгала в суде. Это меня прибило

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая не выступит на чемпионате мира в Дохе из-за травмы бедра, рассказала о причинах неудачи на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).



«В Рио прибило внимание, потому что выступала одна? Меня прибило не это — суд, который начался за два дня до квалификации, а решение вынесли меньше чем за сутки до её начала. И свою квалификацию я отпрыгала в суде, можно так сказать. Там остались все эмоции, все нервы.



Адвокат сразу сказал, что моё присутствие будет очень важно, потому что это может повлиять на решение судьи, так как они бы хотели мне персонально задать те вопросы, которые их интересовали, а не моему адвокату. Им нужна была моя реакция и мои ответы. Обещали, что процесс продлится два часа, в итоге он занял четыре, а вынесение решения затянулось на шесть часов.



После этого я выходила на стадион абсолютно пустая, хотя находилась в шикарной форме, было так обидно. Позже, анализируя всё, я поняла, что даже если ты не очень готов физически, но максимально силён ментально — ты можешь выиграть, а вот если наоборот — ничего тебя не спасёт», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».



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