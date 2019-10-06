Симпсон призвала провести расследование в отношении атлетов группы Салазара

Американская легкоатлетка Дженни Симпсон уверена в необходимости проведения расследования не только в отношении самого тренера Альберто Салазара, дисквалифицированного на 4 года за нарушение антидопинговых правил, но и в отношении спортсменов его группы.
«Гоните Салазара прочь! Я сторонник пожизненных дисквалификаций. Жаль, что ему дали всего четыре года. Не надо мошенничать. Все, кто хоть немного разбирается в нашем виде спорта, знает о существовании этого тёмного облака, которое висит над группой Салазара. Я вообще не понимаю, как можно сознательно становиться частью подобной группы.
Больше этого тёмного облака нет, есть убеждение. Судебные заседания закончились, и его признали виновным. И я убеждена, что теперь необходимо провести расследование в отношении всех людей, которые имеют хоть какое-то отношение к этой группе», — сказала Симпсон журналистам после финального забега на 1500 м на чемпионате мира в Дохе.
Симпсон с лучшим результатом в сезоне (3.58,42) стала только восьмой, а победу с рекордом чемпионатов мира (3.51,95) одержала голландка Сифан Хассан из группы Салазара.
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