Стали известны все участники финала юниорского Гран-при по фигурному катанию

Завершились предварительные соревнования юниорского Гран-при по фигурному катанию. На семи этапах российские фигуристы завоевали 43 медали — 15 золотых, 14 серебряных и 14 бронзовых.
В финале юниорской серии Гран-при, который пройдёт 5-8 декабря в Турине (Италия), Россию представят четыре девушки, трое юношей, пять спортивных пар и три танцевальных дуэта.
Состав участников финала юниорского Гран-при
Девушки: Камила Валиева (Россия), Алиса Лью (США), Ли Хэ Ин (Корея), Ксения Синицына, Дарья Усачёва, Виктория Васильева (все — Россия).
Юноши: Андрей Мозалёв (Россия), Юма Кагияма (Япония), Пётр Гуменник (Россия), Даниэль Грассль (Италия), Даниил Самсонов (Россия), Шун Сато (Япония).
Спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (все — Россия), Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия), Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия).
Танцевальные дуэты: Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США), Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов (оба — Россия), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия), Лусия Демужо/Тео Мерсье (Франция), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия).
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