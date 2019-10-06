Фигуристки Медведева и Бойкова сфотографировались в вечерних платьях
Российская фигуристка Александра Бойкова опубликовала фотографии с торжественного вечера после окончания международного турнира Shanghai Trophy, который проходил в Китае.
Бойкова вместе с Дмитрием Козловским заняла второе место в соревнованиях спортивных пар, а двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, несмотря на неудачу в произвольной программе, одержала победу. Первую на международном уровне после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру, состоявшегося летом 2018 года. В следующий раз Евгения выступит на канадском этапе Гран-при, который пройдёт с 25 по 27 октября.
«Как всегда наша суперкоманда вместе», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Александры Бойковой.
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