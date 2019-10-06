Фигуристки Медведева и Бойкова сфотографировались в вечерних платьях

Российская фигуристка Александра Бойкова опубликовала фотографии с торжественного вечера после окончания международного турнира Shanghai Trophy, который проходил в Китае.

Бойкова вместе с Дмитрием Козловским заняла второе место в соревнованиях спортивных пар, а двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, несмотря на неудачу в произвольной программе, одержала победу. Первую на международном уровне после перехода к канадскому специалисту Брайану Орсеру, состоявшегося летом 2018 года. В следующий раз Евгения выступит на канадском этапе Гран-при, который пройдёт с 25 по 27 октября.

«Как всегда наша суперкоманда вместе», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Александры Бойковой.