Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Встреча состоялась в Нагано и завершилась победой сборной России со счётом 25:19, 21:25, 25:19, 25:21.
Таким образом, сборная России прервала двухматчевую серию поражений на Кубке мира. Ранее команда Туомаса Саммельвуо уступила Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).
После 5 матчей национальная команда России располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка. В активе команды 3 победы и 2 поражения.
В следующем матче сборная России встретится с национальной командой Польши. Поединок пройдёт 9 октября. Начало встречи – в 9:00 мск.
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