Шутов стал 35-м в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе

Россиянин Фёдор Шутов занял 35-е место в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
Шутов преодолел дистанцию 42,195 километра за 2 часа 18 минут 58 секунд. Победу в марафоне одержал Лелиса Десиса из Эфиопии (2:10.40). Вторым стал его соотечественник Мосинет Геремеу (2:10.44). Призовую тройку замкнул тройку кениец Амос Кипруто (2:10.51).
Российские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Десиса впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира. На мировом первенстве в Москве в 2013 году он занял второе место. Кроме того, эфиопский спортсмен дважды побеждал на Бостонском марафоне и один раз — на Нью-Йоркском.
Чемпионат мира в Катаре завершится 6 октября.
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