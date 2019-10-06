Шутов стал 35-м в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе

Россиянин Фёдор Шутов занял 35-е место в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Шутов преодолел дистанцию 42,195 километра за 2 часа 18 минут 58 секунд. Победу в марафоне одержал Лелиса Десиса из Эфиопии (2:10.40). Вторым стал его соотечественник Мосинет Геремеу (2:10.44). Призовую тройку замкнул тройку кениец Амос Кипруто (2:10.51).

Российские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Десиса впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира. На мировом первенстве в Москве в 2013 году он занял второе место. Кроме того, эфиопский спортсмен дважды побеждал на Бостонском марафоне и один раз — на Нью-Йоркском.

Чемпионат мира в Катаре завершится 6 октября.