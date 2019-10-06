Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 10-го дня

В Дохе (Катар) завершается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В заключительный день будет разыграно 7 комплектов медалей.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 10-го дня (время мск)
19:15 — прыжки в длину (женщины)
19:40 — 1500 м (мужчины)
19:55 — метание копья (мужчины)
20:00 – 10 000 м (мужчины)
20:50 — 100 м с барьерами (женщины)
21:15 — эстафета 4x400 м (женщины)
21:30 — эстафета 4x400 м (мужчины)
Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».
В медальном зачёте лидирует сборная США — 25 наград (11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые). На втором месте располагаются легкоатлеты из Кении — 8 (4, 2, 3), третьи — спортсмены из Ямайки (9 — 3, 4, 2).
В активе россиян 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победу одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).
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