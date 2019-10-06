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Женская сборная России вышла в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби-7 в США

Женская сборная России вышла в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби-7 в США
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал первого этапа Мировой серии по регби-7. Соревнования проходят в США.

На групповой стадии россиянки проиграли Новой Зеландии (12:40), а также выиграли у Англии (38:22) и Японии (29:0).

В четвертьфинале российская команда встретится с Австралией. Игра состоится сегодня, 6 октября. В других встречах Франция сыграет с Испанией, США сразится с Канадой, а Новой Зеландии будет противостоять Ирландия.

Женская сборная России по регби-7 является шестикратной чемпионкой Европы (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019), а также чемпионкой Универсиады 2013 года.

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