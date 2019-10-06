Индонезия выиграла командный чемпионат мира U19 по бадминтону в Казани

В Казани завершился командный чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов до 19 лет. В финале встретились команды Индонезии и Китая. Индонезия одержала верх — 3-1 и завоевала титул чемпионов мира. Серебро — у Китая, бронза — у Японии и Таиланда.
Финал получился невероятно насыщенным и ярким. Все четыре матча были сыграны в три гейма, а общая продолжительность игр составила более четырёх с половиной часов. Команда Индонезии решительно повела в счёте, выиграв микст и женскую одиночку. Счёт стал 2-0, и до победы Индонезии оставался один матч. В этот момент на корты со стороны Индонезии вышел вчерашний триумфатор Бобби Сетиабуди, который накануне обыграл двукратного чемпиона мира U19. Матч был непростым, но в концовке Бобби получил четыре матчбола и вместе с ликующими индонезийскими болельщиками предвкушал победу. Но его соперник Лю Лян в безвыходной ситуации отмотивировался и отыграл матчболы, а затем взял и встречу.
Точку пришлось ставить женской паре, которая проиграла первый гейм, но смогла переломить ход встречи и одержать победу.
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