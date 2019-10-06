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Шутов: японцы готовились к марафону — у них кепки со льдом, и какие-то примочки

Шутов: японцы готовились к марафону — у них кепки со льдом, и какие-то примочки
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянин Фёдор Шутов прокомментировал выступление в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), где он занял 35-е место.

Победу одержал Лелиса Десиса из Эфиопии (2:10.40).

«Для меня это 15-й марафон. И если оценивать по нервному напряжению, то он точно на первом месте, потому что это самый крутой старт, в котором мне доводилось участвовать, – я первый раз выступил на чемпионате мира.

Были в моей карьере марафоны тяжелее, но по причине того, что неграмотно раскладывался по дистанции. В результате так накрывало, что жить не хотелось, сегодня разложился грамотнее.

Опыт предыдущих стартов очень сильно помог. Заметил, что все команды были очень подготовленными, особенно японцы, которые профессионально подошли к делу, не зря они «выкосили» здесь всю ходьбу. У них и кепки со льдом были, и какие-то примочки. Холодная вода очень сильно помогала по дистанции.

Я здесь четвёртый день, чувствуется, что погода стала лучше. Хотя прилетел из дома, где было плюс три», – цитирует Шутова ТАСС.

Шутов стал 35-м в марафоне на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе

Источник: ТАСС

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