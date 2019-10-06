Саммельвуо: российские волейболисты показали лучшую игру на подаче

Наставник сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо оценил игру команды в матче Кубка мира с Египтом. Российские волейболисты одержали победу в четырёх партиях со счётом 25:19, 21:25, 25:19, 25:21.
«Сборная России показала лучшую игру на подаче. Это был ключевой момент в матче. Доволен победой, ведь мы испытывали давление после двух поражений. Я рад за всю команду. Было очень важно сегодня добиться положительного результата», – приводит слова Саммельвуо официальный сайт турнира.
Напомним, сборная России прервала двухматчевую серию поражений на Кубке мира. Ранее команда Туомаса Саммельвуо уступила Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).
После пяти матчей сборная России располагается на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. В активе команды 3 победы и 2 поражения.
В следующем матче сборная России встретится с командой Польши. Поединок пройдёт 9 октября. Начало встречи – в 9:00 мск.
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