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Призёр ЧМ-2019 Карльстрём: в этом году я 10 раз терял сознание после тренировок

Призёр ЧМ-2019 Карльстрём: в этом году я 10 раз терял сознание после тренировок
Другие / Лёгкая атлетика 0

Шведский легкоатлет Персеус Карльстрём, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира в Дохе (Катар) в спортивной ходьбе на 20 км, рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при подготовке к главному старту сезона.

«В эту медаль вложено столько трудов. 49 недель тяжёлых тренировок. В течение этого года я терял сознание после тренировок около десяти раз. Я старался изо всех сил.

Помню, когда я проходил подготовку в Мексике в декабре, все говорили мне: «Зачем ты до сих пор так тренируешься?» Теперь они получили ответ. Я так усердно работал, чтобы стоять на пьедестале почёта на чемпионате мира. Некоторые люди думают, что для подготовки требуется два месяца, но это не так», — приводит слова Карльстрёма Expressen.

Напомним, серебряным призёром в ходьбе на 20 км у мужчин стал россиянин Василий Мизинов.

Источник: Expressen

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