Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

Казань хочет стать хозяйкой чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).



Президент LEN Паоло Барелли приехал с визитом в Казань и провёл встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он отметил, что полностью поддерживает предложение Казани провести у себя крупные европейские соревнования.



Напомним, ранее Казань была выбрана хозяйкой чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, оказавшись единственным кандидатом в голосовании. Столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а потому в городе осталась вся необходимая инфраструктура.