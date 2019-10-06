Казань может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году
Казань хочет стать хозяйкой чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).
Президент LEN Паоло Барелли приехал с визитом в Казань и провёл встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он отметил, что полностью поддерживает предложение Казани провести у себя крупные европейские соревнования.
Напомним, ранее Казань была выбрана хозяйкой чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта, оказавшись единственным кандидатом в голосовании. Столица Татарстана принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, а потому в городе осталась вся необходимая инфраструктура.
- 6 октября 2019
-
15:07
-
14:59
-
14:39
-
13:43
-
13:24
-
13:21
-
11:48
-
11:30
-
11:16
-
09:58
-
09:56
-
09:12
-
09:11
-
09:07
-
07:42
-
01:02
-
00:48
-
00:29
-
00:11
-
00:06
- 5 октября 2019
-
23:33
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:34
-
22:13
-
22:09
-
21:48
-
21:23
-
20:39
-
20:20
-
19:55
-
19:41
-
19:31
Партнерский контент