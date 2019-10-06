Велогонщик Синцов: высокая влажность в Японии накануне ОИ-2020? Не вижу проблемы

Российский велогонщик Антон Синцов отметил, что не видит возможных проблем с влажностью и погодными условиями в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Синцов занял 21-е место в тестовой предолимпийской гонке на трассе ОИ-2020, которая находится в Идзу (Япония). На одном из участков лидер сборной России упал. Ранее многие спортсмены были обеспокоены погодными условиями в Токио. Из-за сильной жары некоторые соревнования переносились.

«Здесь влажность высокая, но не вижу в этом проблемы. У нас есть опыт выступления в подобных условиях в Австралии. Думаю, всё будет хорошо. А трасса здесь непростая: техничный спуск, за ним крутой подъём, отдохнуть негде, на финише прямая против ветра. Нам очень важно было прочувствовать эту трассу в скоростном гоночном режиме. Будем работать, есть до Олимпиады ещё время. Вообще, это самая техничная трасса на Олимпиадах и, наверное, и самая тяжёлая. Обычно трасса искусственная, а здесь есть натуральные участки плюс каменные спуски.

Это была последняя гонка в сезоне. В принципе, сезон четыре недели назад закончился, но я очень рад, что удалось здесь проехать. Перед Рио не было такой возможности — посмотреть трассу, потому что по квалификации ситуация была другая, я занимался набором очков. Сейчас ситуация с квалификацией лучше, поэтому ехал здесь, и это хороший опыт", — цитирует Синцова РИА «Новости».