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Уиллис: как можно отмечать победы Хассан, когда её тренера отстранили на 4 года?

Уиллис: как можно отмечать победы Хассан, когда её тренера отстранили на 4 года?
Другие / Лёгкая атлетика 0

Обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в беге на 1500 м новозеландец Николас Уиллис высказался о двукратной чемпионке мира — 2019 легкоатлетке из Нидерландов Сифан Хассан. Она входила в группу тренера Альберто Салазара, который в ходе первенства планеты был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Абсолютно ничего не знаю о Сифан и её тренировках. Но как мы можем праздновать два самых невероятных выступления за всю историю, когда её тренеру (человеку, превратившему её из одной из лучших спортсменок в величайшую) только что был назначен четырехлетний срок дисквалификации?» — написал Уиллис в «Твиттере».

В комментариях под постом отметилась олимпийская чемпионка из США Ариана Вашингтон, написавшая, что Хассан нужно подбодрить за тяжёлую проделанную работу. «Её тренера мне тоже поздравить за тяжёлую работу?» — ответил Уиллис.

Напомним, Хассан стала первой спортсменкой в истории, выигравшей дистанции 1500 и 10 000 м на одном чемпионате мира.

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