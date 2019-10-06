Борзаковский: выступление на ЧМ считаю успешным. Мы приехали в усечённом составе

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский дал оценку тому, как на чемпионате мира в Дохе (Катар) выступили российские атлеты, соревновавшиеся в нейтральном статусе.
«Команда приехала на чемпионат мира в усечённом составе, многим лидерам не дали допуск. Я считаю выступление команды успешным, все ребята бились, боролись до конца. Я очень благодарен призёрам и их тренерам, что они в прекрасной форме подошли к турниру.
Сезон был очень долгим, подготовка была двухпиковой: первый пик приходился на чемпионат России, второй — на чемпионат мира. Для кого-то этот чемпионат стал первым большим стартом, ребята узнали, каково соревноваться в такой атмосфере. Это важно в свете следующего, олимпийского года», — приводит слова Борзаковского ТАСС.
В активе россиян на чемпионате мира 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победу одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).
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