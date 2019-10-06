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Президент IAAF назвал скандальный ЧМ в Дохе лучшим в истории

Президент IAAF назвал скандальный ЧМ в Дохе лучшим в истории
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент IAAF Себастьян Коу назвал чемпионат мира по лёгкой атлетике, который завершается сегодня в Дохе (Катар), лучшим в истории.

В ходе всего турнира соревнования преследовали скандалы – с отелями, невкусной едой, жарой на улице, минимумом зрителей на трибунах, камерами, крупным планом снимающими пикантные видео спортсменок во время соревнований, и т д.

«Это лучший чемпионат мира по лёгкой атлетике в истории. Даже лучше, чем турнир в Лондоне два года назад. Спортсмены приехали сюда лучше подготовленными. Лёгкая атлетика в отличной форме и движется вперёд. Когда 40 стран выигрывают медали, это говорит о том, что мы развиваем спорт по всему миру. Это говорит о том, что мы сделали всё правильно, когда решили провести чемпионат мира в Катаре.

Также в Дохе мы ввели новые камеры, которые позволили болельщикам плотнее приобщиться к спорту. Мы счастливы от того, как прошёл этот турнир. Это огромный успех», — передаёт слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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