Президент IAAF назвал скандальный ЧМ в Дохе лучшим в истории

Президент IAAF Себастьян Коу назвал чемпионат мира по лёгкой атлетике, который завершается сегодня в Дохе (Катар), лучшим в истории.
В ходе всего турнира соревнования преследовали скандалы – с отелями, невкусной едой, жарой на улице, минимумом зрителей на трибунах, камерами, крупным планом снимающими пикантные видео спортсменок во время соревнований, и т д.
«Это лучший чемпионат мира по лёгкой атлетике в истории. Даже лучше, чем турнир в Лондоне два года назад. Спортсмены приехали сюда лучше подготовленными. Лёгкая атлетика в отличной форме и движется вперёд. Когда 40 стран выигрывают медали, это говорит о том, что мы развиваем спорт по всему миру. Это говорит о том, что мы сделали всё правильно, когда решили провести чемпионат мира в Катаре.
Также в Дохе мы ввели новые камеры, которые позволили болельщикам плотнее приобщиться к спорту. Мы счастливы от того, как прошёл этот турнир. Это огромный успех», — передаёт слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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