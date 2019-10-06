Организаторы ЧМ-2019 в Дохе: не говорим, что провели этот турнир идеально

Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике, который сегодня завершается в Дохе, Далан Аль Хамад рассказал, что, несмотря на недочёты, остался доволен тем, как прошли соревнования в Катаре.



«Мы рады, что мировые звёзды лёгкой атлетики приехали в Катар. Мы уверены, что лёгкая атлетика должна быть представлена в Катаре. У нашей страны уже большой опыт проведения подобных соревнований. Этот чемпионат мира не только про спорт, но и про объединение народов, которые проживают в Катаре.



Мы не говорим, что провели этот турнир идеально. Никто не идеален. Но стадион в Дохе увидел мировые рекорды, и надеемся, что все получили удовольствие от пребывания в Катаре», — передаёт слова Далана Аль Хамада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира в Катаре – страшный сон. Там даже фотографировать запрещено! Но большие деньги сильнее здравого смысла.