Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Трансляция боя
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Организаторы ЧМ-2019 в Дохе: не говорим, что провели этот турнир идеально

Организаторы ЧМ-2019 в Дохе: не говорим, что провели этот турнир идеально
Другие / Лёгкая атлетика 0

Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике, который сегодня завершается в Дохе, Далан Аль Хамад рассказал, что, несмотря на недочёты, остался доволен тем, как прошли соревнования в Катаре.

«Мы рады, что мировые звёзды лёгкой атлетики приехали в Катар. Мы уверены, что лёгкая атлетика должна быть представлена в Катаре. У нашей страны уже большой опыт проведения подобных соревнований. Этот чемпионат мира не только про спорт, но и про объединение народов, которые проживают в Катаре.

Мы не говорим, что провели этот турнир идеально. Никто не идеален. Но стадион в Дохе увидел мировые рекорды, и надеемся, что все получили удовольствие от пребывания в Катаре», — передаёт слова Далана Аль Хамада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира в Катаре – страшный сон. Там даже фотографировать запрещено!
Но большие деньги сильнее здравого смысла.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019