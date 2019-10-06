Загитова показала в Японии номер на песню Bad Guy с новой хореографией

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Алина Загитова на шоу Carnival On Ice в Японии – показательных выступлениях после коммерческого турнира Japan Open – показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy. Хореография первой постановки вызвала скандал.

Американский хореограф Джоджо Гомес обвинила российского постановщика Даниила Глейхенгауза в плагиате, тот принёс извинения. Теперь хореография изменена. Так, в начале номера Загитова теперь не закусывает футболку, а набирает номер на смартфоне.

Видео доступно на YouTube-канале Figure Skating Tube.

На Japan Open одиночники, объединённые в команды, исполняли только произвольные программы. Загитова получила от судей вторые оценки, уступив Александре Трусовой, исполнившей 4 четверных прыжка. Выступление россиянок принесло команде Европы победу.