Глава IAAF: верю, что спорт может помочь решить многие проблемы нашего мира

Президент IAAF Себастьян Коу прокомментировал отмену пресс-конференции по вопросу нарушения прав человека в Катаре во время проходящего в Дохе чемпионата мира по лёгкой атлетике.



«Это не совсем так. Я ничего не отменял и никогда не говорил, что можно разделять спорт и политику. Вы неправильно меня цитируете. Я сказал, что спорт и политика связаны, но главное, чтобы между ними был баланс. Я не хочу отвечать на подобные вопросы в таком формате. Я искренне верю, что спорт может помочь решить многие проблемы нашего мира. Спорт – лучший миротворец», — передаёт слова Коу, сказанные на пресс-конференции по итогам ЧМ-2019, корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира в Дохе стартовал 27 сентября и завершится сегодня, 6 октября.