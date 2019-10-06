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Фернандес пожелал Загитовой и Трусовой отличного сезона после Japan Open 2019

Фернандес пожелал Загитовой и Трусовой отличного сезона после Japan Open 2019
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный чемпион мира, испанский фигурист Хавьер Фернандес, поздравил товарищей по сборной Европы: Алину Загитову, Александру Трусову и Дениса Васильевса — с победой на Japan Open 2019.

«Отличная победа была вчера у сборной Европы на Japan Open 2019! Это были мои первые профессиональные соревнования после окончания спортивной карьеры. Невозможно быть счастливее! Желаю всем отличного сезона!» — написал Фернандес на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Хавьера Фернандеса.

Победу команде Старого Света принесло блестящее выступление российских фигуристок. Загитова в образе Клеопатры была безупречна, а Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе.

Загитова и Трусова выиграли Japan Open в составе команды Европы
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