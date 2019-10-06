Президент IAAF прокомментировал подозрения в допинге бегуньи Хассан
Президент IAAF Себастьян Коу не имеет никаких претензий к выступающей за Нидерланды легкоатлетке Сифан Хассан, которая стала первой в истории легкоатлеткой, одержавшей победы на дистанциях 1500 и 10 000 м на одном чемпионате мира.
Хассан попала под подозрение соперников из-за того, что входит в группу тренера Альберто Салазара, который в ходе первенства планеты был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
«Великих спортсменов всегда будут подозревать в том, что они используют допинг. Нет никаких доказательств, что она могла бы быть замешана в чём-то подобном. Её тестируют в соответствии со всеми правилами», — приводит слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Легкоатлетка Хассан возмущена подозрениями в допинге
Хассан впервые в истории завоевала золото в беге на 1500 и 10 000 м на одном ЧМ
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