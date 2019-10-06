Организаторы ЧМ-2019 в Дохе опровергли информацию о пустых трибунах
Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике, который сегодня завершается в Дохе, Далан Аль Хамад опроверг сообщения о небольшом количестве зрителей на трибунах в первые дни соревнований, которое впоследствии было компенсировано с помощью загнанных на стадион мигрантов.
«Это неправильное определение. Мы не называем этих людей мигрантами, для нас все равны. Стадион был полностью пустым первые дни? Это неправда. В Катаре живёт более 100 диаспор, которые с большим удовольствием приходили на трибуны и болели за своих соотечественников», — приводит слова Далана Аль Хамада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе стартовал 27 сентября и завершится сегодня, 6 октября.
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Адская жара, пробки и отсутствие зрителей. Лёгкой атлетике ещё никогда не было так плохо.
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