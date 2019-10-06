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Фигуристка Загитова показала подарки от японских болельщиков

Фигуристка Загитова показала подарки от японских болельщиков
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова поблагодарила японскую публику за тепло и поддержку.

Загитова в составе команды Европы стала победительницей Japan Open 2019, а затем выступила на шоу Carnival On Ice, где показала новую версию номера под песню Билли Айлиш Bad Guy.

«Столько тепла от вас. Спасибо!» — подписала Загитова фотографию, опубликованную в «Инстаграме», на которой она сидит на кровати, буквально заваленной различными подарками от болельщиков.

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вместе с Загитовой в турнире Japan Open 2019 приняли участие Александра Трусова, испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильевс из Латвии. Фигуристы показывали только произвольные программы.

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