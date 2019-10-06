Чемпионат мира — 2019 по лёгкой атлетике. Результаты 6 октября

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) были разыграны семь комплектов наград – три у женщин и четыре у мужчин.

Лучшие результата сезона в мире показали Малайка Миамбо из Германии, прыгнувшая в длину на 7,30 м, Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды, пробежавший 10 000 м за 26.48,36 и эстафетные команды США в забегах 4х400 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Длина

1. Малайка Миамбо (Германия) – 7,30.

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,92.

3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,91.

100 м с барьерами

1. Ния Али (США) – 12,34.

2. Кендра Харрисон (США) – 12,46.

3. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,47.

Эстафета, 4х400 м

1. США – 3.18,92.

2. Польша – 3.21,89.

3. Ямайка – 3.22,37.

Мужчины. Копьё

1. Андерсон Питерс (Гренада) – 86,89.

2. Магнус Кирт (Эстония) – 86,21.

3. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,37.

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26.

2. Тауфик Маклуфи (Алжир) – 3.31,28.

3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46.

10 000 м

1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.48,36.

2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 26.49,34.

3. Ронекс Кипруто (Кения) – 26.50,32.

Эстафета, 4х400 м

1. США – 2.56,69.

2. Ямайка – 2.57,90.

3. Бельгия – 2.58,78.