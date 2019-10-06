Чемпионат мира — 2019 по лёгкой атлетике. Результаты 6 октября

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) были разыграны семь комплектов наград – три у женщин и четыре у мужчин.
Лучшие результата сезона в мире показали Малайка Миамбо из Германии, прыгнувшая в длину на 7,30 м, Джошуа Кипруи Чептегеи из Уганды, пробежавший 10 000 м за 26.48,36 и эстафетные команды США в забегах 4х400 м.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Длина
1. Малайка Миамбо (Германия) – 7,30.
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,92.
3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,91.
100 м с барьерами
1. Ния Али (США) – 12,34.
2. Кендра Харрисон (США) – 12,46.
3. Даниэле Уильямс (Ямайка) – 12,47.
Эстафета, 4х400 м
1. США – 3.18,92.
2. Польша – 3.21,89.
3. Ямайка – 3.22,37.
Мужчины. Копьё
1. Андерсон Питерс (Гренада) – 86,89.
2. Магнус Кирт (Эстония) – 86,21.
3. Йоханнес Феттер (Германия) – 85,37.
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.29,26.
2. Тауфик Маклуфи (Алжир) – 3.31,28.
3. Марчин Левандовски (Польша) – 3.31,46.
10 000 м
1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 26.48,36.
2. Йомиф Кеджелча (Эфиопия) – 26.49,34.
3. Ронекс Кипруто (Кения) – 26.50,32.
Эстафета, 4х400 м
1. США – 2.56,69.
2. Ямайка – 2.57,90.
3. Бельгия – 2.58,78.
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