Сборная России стала шестой в медальном зачёте ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

Сборная России заняла шестое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходил в Дохе.

В заключительный день соревнований, 6 октября, были разыграны медали в прыжках в длину и беге на 100 м с барьерами у женщин, в метании копья, беге на 1500 и 10000 м у мужчин, а также в мужской и женской эстафетах 4х400 м. Россияне не принимали участие в финальных стартах.

Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 29 наград (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые). На втором месте расположились легкоатлеты из Кении — 11 (5, 2, 4), третьими стали спортсмены из Ямайки — 12 (3, 5, 4).

В активе россиян 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победы одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).

Сборная России выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе. На старт вышли 29 спортсменов.

Со статистикой чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».