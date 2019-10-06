Сборная России стала шестой в медальном зачёте ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

Сборная России заняла шестое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходил в Дохе.
В заключительный день соревнований, 6 октября, были разыграны медали в прыжках в длину и беге на 100 м с барьерами у женщин, в метании копья, беге на 1500 и 10000 м у мужчин, а также в мужской и женской эстафетах 4х400 м. Россияне не принимали участие в финальных стартах.
Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 29 наград (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые). На втором месте расположились легкоатлеты из Кении — 11 (5, 2, 4), третьими стали спортсмены из Ямайки — 12 (3, 5, 4).
В активе россиян 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победы одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).
Сборная России выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе. На старт вышли 29 спортсменов.
Со статистикой чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 6 октября 2019
-
23:03
-
22:00
-
21:49
-
21:03
-
20:00
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:05
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:23
-
16:22
-
16:04
-
15:49
-
15:07
-
14:59
-
14:39
-
13:43
-
13:24
-
13:21
-
11:48
-
11:30
-
11:16
-
09:58
-
09:56
-
09:12
-
09:11
-
09:07
-
07:42
-
01:02
-
00:48
-
00:29
-
00:11