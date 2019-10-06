Пловцы Жилкин и Тарасевич стали призёрами этапа Кубка мира в Будапеште

Сборная России завоевали три медали в третий день этапа Кубка мира в Будапеште.
Андрей Жилкин стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем. Григорий Тарасевич показал третий результат на 100 метрах на спине.
Российская команда в составе Марии Каменевой, Виталины Симоновой, Даниила Пахомова и Владислава Гринёва показала третий результат в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.
Плавание. Этап Кубка мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. Баттерфляй, 50 м
1. Себастьян Сабо (Венгрия) — 23,22.
2. Андрей Жилкин (Россия) – 23,34.
3. Майкл Эндрю (США) — 23,45.
Спина, 100 м
1. Рёсукэ Ириэ (Япония)- 53,50.
2. Майкл Эндрю (США) — 54,18.
3. Григорий Тарасевич (Россия) — 54,71.
Смешанная комбинированная эстафета, 4х100 м
1. Нидерланды – 3.48,03.
2. Япония — 3.49,02.
3. Россия – 3.51,10.
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