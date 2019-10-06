Российские гимнасты лидируют после первого дня квалификации на ЧМ в Штутгарте

Российские гимнасты захватили лидерство после первого дня квалификации на чемпионате мира в Штутгарте. Однако все основные соперники, включая команды Китая, Японии, США и Великобритании, будут выступать во второй день квалификации. Пока на втором месте располагается сборная Китайского Тайбэя, которая отстаёт от россиян почти на 10 баллов.

В квалификации индивидуального многоборья первое и второе места занимают Никита Нагорный и Артур Далалоян. А вот предсказать, кто из россиян выйдет в итоге в финалы на отдельных снарядах, практически невозможно. В вольных Нагорный и Далалоян пока второй и третий, на перекладине россияне занимают те же места в обратном порядке, на брусьях Нагорный и Далалоян – третий и четвёртый, в опорном прыжке Далалоян лидирует, Нагорный — третий. На коне может зацепиться за восьмёрку Давид Белявский (пятый на данный момент), на кольцах шансы сохраняют Денис Аблязин (5-й) и Нагорный (6-й).