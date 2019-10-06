Российские гимнасты лидируют после первого дня квалификации на ЧМ в Штутгарте

Российские гимнасты захватили лидерство после первого дня квалификации на чемпионате мира в Штутгарте. Однако все основные соперники, включая команды Китая, Японии, США и Великобритании, будут выступать во второй день квалификации. Пока на втором месте располагается сборная Китайского Тайбэя, которая отстаёт от россиян почти на 10 баллов.
В квалификации индивидуального многоборья первое и второе места занимают Никита Нагорный и Артур Далалоян. А вот предсказать, кто из россиян выйдет в итоге в финалы на отдельных снарядах, практически невозможно. В вольных Нагорный и Далалоян пока второй и третий, на перекладине россияне занимают те же места в обратном порядке, на брусьях Нагорный и Далалоян – третий и четвёртый, в опорном прыжке Далалоян лидирует, Нагорный — третий. На коне может зацепиться за восьмёрку Давид Белявский (пятый на данный момент), на кольцах шансы сохраняют Денис Аблязин (5-й) и Нагорный (6-й).
- 7 октября 2019
-
00:28
- 6 октября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:03
-
22:00
-
21:49
-
21:03
-
20:00
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:05
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:23
-
16:22
-
16:04
-
15:49
-
15:07
-
14:59
-
14:39
-
13:43
-
13:24
-
13:21
-
11:48
-
11:30
-
11:16
-
09:58
-
09:56
-
09:12
-
09:11
-
09:07
-
07:42
-
01:02