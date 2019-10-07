Авербух — о Трусовой: в 15 лет держать физическую форму весь сезон нормально

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф и постановщик шоу Илья Авербух считает, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова способна держать отличную физическую форму весь сезон.
«Александра первой в мире выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка, она уже в начале сезона демонстрирует отличную физическую форму.
Александре 15 лет, в этом возрасте она способна держать физическую форму весь сезон – это нормально. А вот в 17 лет этого уже будет сделать нельзя», — приводит слова Авербуха «Подмосковье сегодня».
На недавнем Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе и побила два мировых рекорда, ранее принадлежавших олимпийской чемпионке Алине Загитовой. На Japan Open Трусова обошла 17-летнюю Загитову в очном противостоянии, исполнив четыре четверных.
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