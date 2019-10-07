Ганус: руководителей ВАДА будут судить по их действиям в отношении России

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, чем может грозить России новое отстранение его организации, в случае если 9 октября в ВАДА не будут даны объяснения несоответствия базы данных Московской лаборатории.

«Речь идёт об отстранении от двух ближайших Олимпиад — летней-2020 в Токио и зимней-2022 в Пекине. Многие упускают из виду, что речь идёт именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно. Спорт и так уже серьёзно пострадал после реакций на доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. Но с прошлогодним восстановлением РУСАДА в своих правах, выполнения, пусть с опозданием, требований исполкома ВАДА многие полагали, что мы перевернули эту страницу, которая тяготила всю ситуацию. Если сейчас получим новые, ещё более тяжёлые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти.

Мы также потеряем доверие наших лучших чистых спортсменов, многие из которых будут готовы сменить гражданство и начать выступать за другие страны. Потому что в спорте высших достижений конечная цель — победа на крупных международных стартах. И как быть тем нашим атлетам, которые столько сил положили ради этого? Кроме того, мы лишимся права проводить международные соревнования.

Выход есть всегда. Но нужно дать внятные объяснения ситуации с базой данных. Главное, чтобы в случае худшего развития событий мы не махнули на всё рукой и продолжили бороться за свой спорт и своих спортсменов. Ведь нам абсолютно не нужен допинг, чтобы быть великой спортивной державой.

Давайте подождём и посмотрим, что будет в ноябре. В ВАДА обновится руководящий состав, вступит в должность новый президент организации. И новых руководителей ВАДА сразу будут судить по их действиям в российском вопросе. Думаю, они будут очень принципиальны», — приводят слова Гануса «Известия».