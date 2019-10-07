Фигуристка Синицына — о победе на этапе ГП в Италии: в Челябинске было сложнее

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала победу на этапе юниорского Гран-при в Энье (Италия) и отреагировала на попадание в финал серии.
«Конечно, я удовлетворена стартом в Италии, потому что выполнила поставленную мне задачу – откатать обе программы чисто, с чем и справилась. Для меня сложнее было выступать на первом Гран-при в Челябинске, так как там была большая арена, много зрителей, которые тебя поддерживают, болеют за тебя. Это совершенно иная атмосфера, чем на Гран-при в Италии, где было относительно немного зрителей. Но и здесь меня тоже очень тепло встречали, что не может не радовать.
Я очень рада, что отобралась в финал. Это шаг вперёд в моей карьере. Всё внимание сосредоточу на своих программах, на усложнении прыжковых элементов, буду работать над ускорениями во вращениях и над качественным исполнением шагов в дорожках. До финала планирую стартовать, но пока не знаю, где именно. Но также планирую сосредоточиться на подготовке к финалу Гран-при, продолжу дальше учить многооборотные прыжки, уделяя им больше времени.
Чем мне запомнился старт в Италии? Тем, что я завоевала золотую медаль, откатала обе программы чисто и отобралась в финал Гран-при. Теперь самая главная цель – отработать, усовершенствовать своё катание и элементы в обеих программах, исполнить обе программы чисто и подняться на пьедестал почёта.
На этапе в Италии у меня всё получилось, но нужно работать дальше, усложнять программы, не делать шаги назад, только вперёд», — цитирует Синицыну официальный сайт ФФККР.
Второе место в Энье заняла россиянка Анна Фролова. Тройку призёров замкнула итальянка Алессия Торнаги.
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