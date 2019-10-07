Егорян: спокойно поеду на Олимпиаду под нейтральным флагом

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по фехтованию Яна Егорян прокомментировала возможный запрет выступления спортсменов под российским флагом на Олимпиаде в Токио.
«Возможно, это звучит эгоистично, но… Я не особо вникала в скандалы, связанные с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, не слушала спортсменов, которые говорили, что не поедут на Игры в нейтральном статусе. Тогда я говорила одно: «Нечего бояться тем, кто не принимает допинг».
Может, я пожалею за слова, которые сейчас скажу, но я абсолютно спокойно поеду на Олимпиаду под нейтральным флагом. Почему? Когда я поеду на Олимпиаду и, дай бог, выиграю её, моя страна будет знать: это Яна, та девочка, которая живёт в Химках, а эта медаль для нас. Поэтому, когда я чувствую, что «ты чувствуешь себя никем под нейтральным флагом», это абсолютно не так. Я никогда не выступала под нейтральным флагом, но понимаю, что это может быть неприятно, но самой глобальной проблемой не станет. Глобальной проблемой станет пропуск Олимпиады», — заявила Егорян в эфире передачи «Фетисов» на телеканале «Звезда».
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