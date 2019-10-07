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Игрок в американский футбол снёс фаната, а потом пригласил его поесть мороженого

Игрок в американский футбол снёс фаната, а потом пригласил его поесть мороженого
Другие / Прочие виды спорта 0

Во время матча NCAA по американскому футболу в Орегоне между местными «Дакс» и «Калифорния Голден Беарз» на поле во время тайм-аута пробрался болельщик. Мужчина неторопливо двигался, приветствуя трибуны, когда его снёс с ног игрок «Орегона» Сайрус Хабиби-Ликио.

Видео доступно в «твиттере» House of Highligths.

После этого мужчину схватили охранники и вывели с поля. Поступок Хабиби-Ликио вызвал одобрение у трибун — игрока поддержали аплодисментами. Однако, по словам Сайруса, он не гордится своим поступком.

«Мы уступали в счёте, а он затягивал время. Но я молюсь за этого парня. Надеюсь, он не пострадал. Я не хотел сделать ему больно. Просто желал, чтобы игра поскорее возобновилась. Если у него есть „инстаграм“ или „твиттер“, он может написать мне. Можем вместе покушать мороженого», — приводит слова Хабиби-Ликио CNN.

«Орегон» одержал победу со счётом 17:7.

Источник: CNN

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