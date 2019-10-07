Игрок в американский футбол снёс фаната, а потом пригласил его поесть мороженого

Во время матча NCAA по американскому футболу в Орегоне между местными «Дакс» и «Калифорния Голден Беарз» на поле во время тайм-аута пробрался болельщик. Мужчина неторопливо двигался, приветствуя трибуны, когда его снёс с ног игрок «Орегона» Сайрус Хабиби-Ликио.
Видео доступно в «твиттере» House of Highligths.
После этого мужчину схватили охранники и вывели с поля. Поступок Хабиби-Ликио вызвал одобрение у трибун — игрока поддержали аплодисментами. Однако, по словам Сайруса, он не гордится своим поступком.
«Мы уступали в счёте, а он затягивал время. Но я молюсь за этого парня. Надеюсь, он не пострадал. Я не хотел сделать ему больно. Просто желал, чтобы игра поскорее возобновилась. Если у него есть „инстаграм“ или „твиттер“, он может написать мне. Можем вместе покушать мороженого», — приводит слова Хабиби-Ликио CNN.
«Орегон» одержал победу со счётом 17:7.
- 7 октября 2019
-
11:16
-
10:54
-
10:24
-
10:24
-
10:06
-
09:19
-
01:04
-
00:28
- 6 октября 2019
-
23:49
-
23:30
-
23:03
-
22:00
-
21:49
-
21:03
-
20:00
-
19:00
-
18:52
-
18:28
-
18:05
-
17:58
-
17:43
-
17:29
-
17:23
-
16:22
-
16:04
-
15:49
-
15:07
-
14:59
-
14:39
-
13:43
-
13:24
-
13:21
-
11:48
-
11:30
-
11:16