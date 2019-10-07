Призёр чемпионата Европы рассказал о проблемах Евгении Медведевой

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Константин Меньшов поделился ожиданиями от противостояния в сезоне Алины Загитовой и Евгении Медведевой и оценил трудности, которые испытывает двукратный призёр Олимпийских игр. На минувшей неделе Медведева победила на турнире в Шанхае. Загитова в составе сборной Европы выиграла соревнования в Сайтаме, но в произвольной программе уступила ещё одной россиянке Александре Трусовой.
«Евгении Медведевой будет в этом сезоне посложнее, чем Загитовой, потому что, к сожалению, у неё остается проблема с лутцем. Ребро по-прежнему неправильное. При этом четверных прыжков нет, не думаю, что в этом сезоне она четверной выучит. Но самая большая её проблема, я считаю, это лутц», — цитирует Меньшова РИА «Новости».
Меньшов также оценил уровень выступления Александры Трусовой.
«Трусова показывает, что и повзрослев можно прыгать четверные. Видимо, она будет и остальные прыжки в четыре оборота учить. А вообще все девочки молодцы», — сказал Меньшов.
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