Чемпионка ОИ гандболистка Ильина возобновила карьеру и будет играть за ЦСКА

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро российская гандболистка Екатерина Ильина, по состоянию здоровья приостановившая карьеру летом 2018 года, приняла решение возобновить выступления. Спортсменка подписала контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
«Прежде всего мы рады, что Екатерина Ильина возвращается в гандбол. Это знаковое событие для нашего вида спорта. Ильина – одна из самых ярких и талантливых российских гандболисток. Мы очень счастливы, что она стала игроком ПГК ЦСКА. После того как из-за травмы выбыла Дарья Дмитриева, стало ясно, что нам нужна ещё одна разыгрывающая. Не сомневаемся, что Ильина быстро вольётся в коллектив и адаптируется в нашем клубе, ведь ей хорошо известна система Яна Лесли. Желаем Екатерине как можно скорее обрести свою лучшую форму и блистать в составе нашего клуба», — сказал генеральный директор клуба Эдуард Акопян.
Екатерина – трёхкратная чемпионка России, обладательница Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка ЕГФ. В составе сборной России она помимо победы на Играх-2016 становилась чемпионкой мира среди юниорок, бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы и серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
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