Олимпийская чемпионка Ильина объяснила решение подписать контракт с ГК ЦСКА

Олимпийская чемпионка 2016 года российская гандболистка Екатерина Ильина прокомментировала решение возобновить карьеру и подписать контракт с московским ЦСКА.

«Для меня это важное и одновременно волнительное событие. Я длительное время восстанавливалась, к счастью, этот процесс завершился успешно. Сейчас хорошо себя чувствую, а медицинские показатели позволяют заниматься спортом на профессиональном уровне, и я приняла предложение ЦСКА, чему очень рада.



Но прежде всего мне бы хотелось выразить благодарность своему предыдущему клубу «Ростов-Дону», в составе которого я завоевала множество титулов. Всё это время я действительно чувствовала себя комфортно в команде, в которой создана замечательная атмосфера.



Однако наступил новый этап в моей жизни, и я надеюсь, он получится также успешным. Одной из главных причин моего перехода в ЦСКА стало то, что команду возглавляет Ян Лесли. Я хорошо знаю его требования, а он – мои игровые возможности. Также в составе есть несколько гандболисток, с которыми я хорошо знакома по выступлениям за «Ладу». Я очень счастлива, что возвращаюсь в гандбол, меня переполняют эмоции. Надеюсь приносить ЦСКА максимальную пользу, радовать болельщиков своей игрой, также я хочу вернуться и в сборную России», — цитирует Ильину официальный сайт клуба.

Летом 2018 года Екатерина, являющаяся трёхкратной чемпионкой России, объявила о паузе в карьере.