Ганус — о несоответствиях в данных Московской лаборатории: ситуация критическая

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с несоответствием в данных Московской лаборатории, которые были предоставлены ВАДА.

«Ситуация критическая. Глава комиссии ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объём данных, что был в январе передан российской стороной представителям ВАДА, нельзя изменить одним случайным нажатием.

Не забывайте, кто возглавляет отдел расследований ВАДА, который сделал выводы о наличии фактов изменений фрагментов базы данных. Это Гюнтер Янгер, долгое время работавший начальником департамента расследований киберпреступлений баварского управления полиции. Поэтому нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стёрлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного», — цитируют Гануса «Известия».

ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.