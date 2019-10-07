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Ганус — о несоответствиях в данных Московской лаборатории: ситуация критическая

Ганус — о несоответствиях в данных Московской лаборатории: ситуация критическая
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с несоответствием в данных Московской лаборатории, которые были предоставлены ВАДА.

«Ситуация критическая. Глава комиссии ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объём данных, что был в январе передан российской стороной представителям ВАДА, нельзя изменить одним случайным нажатием.

Не забывайте, кто возглавляет отдел расследований ВАДА, который сделал выводы о наличии фактов изменений фрагментов базы данных. Это Гюнтер Янгер, долгое время работавший начальником департамента расследований киберпреступлений баварского управления полиции. Поэтому нельзя сказать, что был перепад напряжения, ударила молния и что-то там стёрлось. Такое объяснение точно не сработает. Нужны более убедительные и приемлемые доводы, если мы хотим избежать самого страшного», — цитируют Гануса «Известия».

ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

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По-другому спасти Россию от неминуемой катастрофы Юрий Ганус, похоже, не может.
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